ИАЦ «Альпари»: Рубль стабилен на уровне 73,50 руб. за доллар

В понедельник, 28 декабря, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль укрепился к доллару, евро и фунту с открытия торговой сессии на Мосбирже на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 73,77 руб., евро/рубль – на 0,56%, до 90,05 руб., фунт/рубль – на 1,63%, до 99,07 руб.

Валютный рынок

Повышение аппетита к рисковым активам в начале недели обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп подписал в выходные бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд. Сегодня стало известно, что Палата представителей США приняли чеки на COVID по $2000, как и обещали.

В течение часа курс доллара снизился с 74,17 руб. до 73,55 руб. Рост нефтяных котировок застопорился на уровне $52 за баррель. Так как к закрытию торгов покупатели в нефти отступили к уровню $50,72, то пара доллар/рубль консолидировалась 12 часов на уровне 73,75 руб.

К британскому фунту рубль подорожал на 1,63%, до 99,07 руб. Курс фунта снизился на рынке после достижения соглашения по Brexit. Оно уже было учтено в ценах, поэтому коррекция по паре фунт/доллара была ожидаемой. К тому же эксперты, ознакомившиеся с соглашением, отмечают, что оно неоптимальное для Великобритании. По экономическим показателям за первый квартал мы узнаем, насколько оно оптимальное.

Баррель Brent стоит дороже $51. Несмотря на новогоднюю неделю и завершение налогового периода, по паре доллар/рубль ожидается падение до отметки 73,30 рублей. Если продавцам удастся каким-то чудом закрепиться ниже 73,30, то они могут успеть к 1 января протестировать уровень 72,15 руб.

Фондовый рынок

Российские фондовые индексы закрылись ростом на фоне рост мировых индексов, а также укрепления рубля против всех иностранных валют. Позитивом для рынков выступило подписание президентом США Дональдом Трампом «пакета помощи» населению и экономике страны.

По итогам торгов, индекс МосБиржи составил 3258,95 пункта (+0,39%), индекс РТС — 1391,31 пункта (+0,94%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 5%.

Фьючерс на индекс SPЗ500 растет на торгах в Азии на 0,95%. Во вторник по индексу РТС ожидается повышение до 1400 пунктов, по индексу МосБиржи — до 3275 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»