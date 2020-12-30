«Фридом Финанс»: Стимулы для экономики воодушевляют инвесторов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 декабря американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,87%, до 3735 пунктов, Dow Jones прибавил 0,68%, NASDAQ вырос на 0,74%. Каждый из индексов достиг нового исторического максимума благодаря принятым накануне мерам поддержки экономики. Акции группы FAANG выступили локомотивом роста, поднявшись в среднем на 3%. Сектора коммуникаций (+1,86%), ИТ (+1,16%) и циклических потребительских товаров (+1,47%) выглядели заметно сильнее других.

Квартальные результаты китайской интернет-компании Weibo (WB: -13,5%) превзошли ожидания, но рост числа активных пользователей замедлился.

Биотех Myovant Sciences (MYOV: +20,5%) объявил о партнерстве с Pfizer в части разработки и коммерциализации своего препарата.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания инвесторов перспективы увеличения единовременных выплат американцам. Принятый в воскресенье пакет стимулов предусматривает пособие в объеме $600, однако Дональд Трамп ранее называл эту сумму недостаточной и настаивал на увеличении выплат до $2000. Вчера палата представителей проголосовала за одобрение данной инициативы. Поддержали Трампа практически все демократы и часть республиканцев. Теперь законопроекту предстоит пройти обсуждение в Сенате, где поддержка республиканцев ожидается менее сильной, чем в нижней палате Конгресса. Тем не менее вероятность положительного решения сохраняется, что позитивно влияет на настроения инвесторов. Отметим, что выплату в полном объеме получат только американцы с невысоким уровнем дохода согласно последним налоговым декларациям.

Кроме того, палата представителей снова одобрила оборонный бюджет на 2021 год объемом $740 млрд, преодолев вето Дональда Трампа, который ранее отказался подписать проект бюджета. Президент отмечал, что законопроект не включает ряд важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei вырос на 2,66%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,96%, а китайский CSI300 потерял 0,42%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,6%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,95%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $51. Золото консолидируется у $1880.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3720-3760 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 56 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает снижаться благодаря старту вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, поэтому сценарий консолидации пока откладывается. Покупатели демонстрируют относительную силу, индикатор RSI удерживается выше 60. Перед Новым годом волатильность будет оставаться пониженной. Ближайший уровень поддержки – 3675 пунктов.