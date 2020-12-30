«Фридом Финанс»: Рынок отыграл падение предыдущей недели

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы уверенно держатся на тонком предновогоднем рынке. Основные индикаторы США обновляют исторические максимумы на фоне того, что нижняя палата Конгресса расширила пакет финансовой помощи из бюджета. Европа, как и Америка прибавляет до 0,5% - за исключением Британии, которая только открылась после праздников и компенсировала разрыв с другими площадками скачком более чем на 2%. Аналогично сегодня прошли торги в Токио. Азия закрыла день преимущественно в плюсе. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets прибавляет более 1%.

Нефть к концу дня торгуется возле отметки $51,5 близко к месячному максимуму. Котировки сырья толкает вверх слабый доллар. Индекс DXY впервые за последнюю неделю ушел ниже 90 пунктов, чему способствовало ожидание более широкого пакета бюджетной помощи в США. Избыток ликвидности может подвинуть нефть в коридор $52-53 уже сегодня. Однако в среду ожидаются недельные данные по запасам топлива в США, и они могут привести к локальной распродаже нефти.

Российский РТС сегодня преодолел рубеж 1400 пунктов и основную часть сессии находился в приподнятом настроении. Рынок полностью отыграл падение предыдущей недели. До декабрьского максимума остается менее 30 пунктов. Максимум может быть обновлен еще до конца года. Но более вероятным видится сценарий ухода ниже 1400 в среду. Этому будет способствовать не только коррекция в нефти, но и снижение рисковых позиций среди трейдеров и инвесторов перед выходными днями.

Индекс Мосбиржи умеренно растет, прибавляя около 0,5% третью сессию подряд. Рынок под вечер держится у верхней планки диапазона 3260-3280 пунктов. Не исключено, что перед уходом на выходные будет временно взята отметка 3300. Однако вслед за этим, скорее всего, инициативой завладеют продавцы. Ориентир на конец среды – 3250 пунктов.

В лидерах роста сегодня «Эн+ групп». Бумаги компании растут на 3,7% на фоне подъема мировых цен на алюминий, которые сейчас близки в 3-летним максимумам. Акции Эн+ держат позитивный тренд с начала ноября. Технически бумаги способны преодолеть отметку 800 рублей (+3%) уже на ближайших 1-2 сессиях. Если широкий рынок скорректируется в среду, то подъем будет перенесен на январь.

В лидерах снижения сегодня лидеры черной металлургии, где мы наблюдаем фиксацию прибыли после выхода на абсолютные пики. Их рост также связан с подъемом глобальных цен и дефицитом металлов. Больше всех сегодня потеряли акции НЛМК (-4,5%), откатившись к ценам начала предыдущей недели. Новый цикл роста стоит ожидать не ранее января. В среду фиксация прибыли может продолжиться, но, вероятнее всего, падение не превысит 2%.

Рубль крепок на фоне дорогой нефти и уступает сегодня только евро, который укрепляется против доллара еще быстрее. Американская валюта колеблется под вечер в середине диапазона 73,4-73,8 рубля, европейская – вверху коридора 89,9-90,5. Среда может добавить обеим валютным парам еще порядка 50-70 копеек в связи с наступлением длинных праздников.