«Фридом Финанс»: Восстановления ждать год

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Отскочили упавшие накануне бумаги FXCN ETF (+2,46%). Вниз ушли акции НЛМК (-5,01%) и других компаний металлургического сектора. Пара USD/RUB оставалась вблизи отметки 74.

Аналитический центр Сбербанка (-0,91%) прогнозирует восстановление экономики. Самые медленные темпы роста ожидаются в сырьевом секторе. Спрос на нефть в прежнем объеме может восстановиться лишь через год, а цена, по прогнозу, будет вблизи $50 за баррель. Российская экономика может полностью восстановиться в течение будущего года на фоне замедления инфляции и усиления внутреннего спроса. Мы не считаем этот прогноз консервативным, поскольку на полное восстановление действительно может понадобиться три-четыре квартала. Впрочем, не исключается и более быстрый выход на прежние объемы, если этому будет способствовать спрос на внешних рынках. Дополнительный фактор – ослабление доллара при сдерживании роста цен на внутреннем рынке. Это снизит маржу экспортеров, но в целом будет способствовать оживлению экономики, потребительского сектора и кредитования.

Ожидаем смешанную динамику. Торговая активность будет низкой из-за приближения длинных выходных. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3250-3300 пунктов.