«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи проведет сессию в диапазоне 3255-3295 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,4% на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения нефтяных цен.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл решил отложить голосование об увеличении выплат физическим лицам с $600 до $2000. Неопределенность в отношении прямых денежных вливаний в экономику, оцениваемых, по данным двухпартийной налоговой комиссии, которая готовит смету представленных в Конгресс законопроектов на сумму более $464, то есть порядка 2% ВВП США. Эти новости вызвали снижение на фондовом рынке США.

Дополнительную неопределенность создают ожидания, связанные с заседанием ОПЕК+ 4 января, а также решениями Конгресса по результату голосования коллегии выборщиков, которые должны быть приняты 6 января. По данным СМИ, в ближайшие дни Трамп может назначить спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Глава Минобороны Кристофер Мюллер должен передать ему некие секретные данные о нарушениях на выборах, добытые по каналам военной разведки.

В лидерах роста на отечественном рынке акции Газпрома. Позитивную динамику их котировок поддержала новость о том, что по «Силе Сибири» было перекачано на 25% газа больше, чем заложено в контракт с Китаем. В конце года они превысили контрактные объемы на 60-80%. СПбМТСБ сообщила, что 76% своей продукции в этом году Газпром продал на бирже. Объем торгов за 12 месяцев увеличился на 13%, а цена выросла на 6%.

Несколько хуже рынка выглядят акции Транснефти. Давление на них оказывает упомянутая неопределенность в отношении заседания ОПЕК+. Кроме того, руководство компании прогнозирует сокращение объемов прокачки нефти за 2020-й на 10%, до 441,5 млн тонн, из-за снижения добычи по условиям сделки ОПЕК+. В то же время в среднесрочном периоде акции компании демонстрируют положительную корреляцию с ценами на нефть, которые поддержаны сейчас именно сделкой ОПЕК+. В 2021 году компания ожидает сохранения текущих объемов прокачки нефти, но отмечает предпосылки к увеличению переработки сырья, что позитивно отразится на операционных результатах. Улучшение этих показателей поддержит сравнительно высокие оценки справедливой капитализации компании на рынке.

Я прогнозирую сохранение умеренно позитивной динамики на отечественных фондовых площадках 30 декабря. Индекс Мосбиржи проведет сессию в диапазоне 3255-3295 пунктов. Ориентиры для USD/RUB и EUR/RUB: 74,25-72,95 и 89,50-90,85 соответственно.