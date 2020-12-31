«Фридом Финанс»: Увеличение стимулов поставлено на паузу

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 29 декабря американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 в начале сессии обновил исторический максимум, но к ее закрытию опустился на 0,22%, до 3727 пунктов, Dow Jones также потерял 0,22%, NASDAQ снизился на 0,38%. Новостной фон оставался спокойным, однако инвесторы предпочли зафиксировать часть позиций. Сектор здравоохранения вышел в лидеры роста с результатом +0,44%, а сектор недвижимости скорректировался на 0,71%.

Fulgent Genetics (FLGT: +8,7%) будет поставлять тесты для диагностирования COVID-19 для студентов и работников образовательных учреждений Нью-Йорка.

Инвестор-активист Third Point направил письмо менеджменту Intel (INTC: +4,9%), призывая рассмотреть изменения в стратегии компании.

Arcturus Therapeutics (ARCT: -54,2%) опубликовала результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19, которые оказались слабыми.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания инвесторов перспективы увеличения объема прямых выплат американцам. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заблокировал попытку вынести на голосование вопрос о повышении пособия с $600 до $2000, поэтому пока сроки обсуждения остаются неопределенными. Ряд республиканцев не поддерживают инициативу президента по увеличению единовременного пособия, указывая на проблему дефицита бюджета и высокого госдолга, которая мешает наращивать госрасходы. Тем временем уже сегодня чеки на $600 начнут поступать американцам в рамках ранее утвержденной программы экономических стимулов.

На фронте борьбы с COVID-19 в США существенного позитива пока не просматривается. В Колорадо зафиксирован первый пациент с британской модификацией коронавируса. Рост заболеваемости немного замедлился, но после праздников прогнозируется новая вспышка. Число госпитализированных в США уже превышает 124 тыс., и тенденция остается негативной. Прививочная кампания идет очень медленно: на данный момент вакцинировано лишь 2,13 млн. Как отметил Джозеф Байден, если процесс не ускорится, для полной вакцинации могут потребоваться не месяцы, а годы. Это существенный риск для акций, но пока инвесторы склонны верить, что приобретение массового иммунитета удастся ускорить.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei потерял 0,45%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,18%, китайский CSI300 вырос на 1,40%. Европейские площадки в боковике. EuroStoxx 50 без изменений.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,95%. Фьючерс на нефть Brent растет до $51,5. Золото консолидируется у $1880.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3700-3750 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 56 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство по поводу негативных последствий пандемии начинает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума вблизи 3750 пунктов. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикаторы формируют «медвежью» дивергенцию, поэтому риск коррекции присутствует. Для удержания восходящей тенденции S&P 500 необходимо оставаться выше уровня поддержки 3640 пунктов.