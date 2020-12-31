ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи вырос за год на 7,5%

Последние торги года завершаются для российского фондового рынка смешанно — все устали и ждут праздников, чтобы привести нервы и портфели в порядок. Итак, самое время подвести итоги.

Индекс МосБиржи за год вырос на 7,5%. Не так уж и много, но если вспомнить всю его подвижность за год, оказывается, что вполне нормально. Рублевый индекс падал к минимуму на уровне 2074 пунктов 19 марта, когда казалось, что привычный мир рушится под напором эпидемии, и рос до рекордного пика на отметке 3318,39 пункта в декабре.

Индекс РТС, в свою очередь, за 2020 год упал на 12,3%. Это случилось во многом из-за курсовой качки, которая временами сбивала с ног. Лучше всего валютный индекс чувствовал себя в начале года, в январе.

Если посмотреть на отдельные ценные бумаги, то здесь есть истории и намного ярче. Например, акции «Полюс Золота», которые за год выросли в цене на 113%, и это при том, что само золото во второй половине года в качестве защитного и интересного к покупке актива инвесторами не воспринималось вообще. Акции «Системы» подорожали на 90,50% за счет уверенной корпоративной истории. На третьей строчке этого победоносного рейтинга находятся бумаги «Яндекса» с приростом на 83%.

Хуже всего в 2020 году пришлось акциям QIWI, которые просели на 36%. Бумаги «Аэрофлота» из-за закрытых границ и потери колоссальной доли пассажиропотока «похудели» по итогам года на 32%. Бумаги «Газпрома» стали легче на 19%, акции «Лукойла» — на 16%, «Роснефти» — на 4%.

Валютный рынок привлекал к себе много внимания. Доллар США по итогам 2020 года вырос на 21% — девальвация рубля, таким образом, осталась в силе. Год начинался для «американца» на уровне 61,79 руб., пика доллар достигал 20 марта (81,97 руб.), а затем снова мощно дорожал в начале ноября (79,90 руб.). Евро стал дороже в этом году на 33%, завершая 2020 год около уровня 91,96 руб. Валюты по-прежнему в цене, хотя точно можно говорить о том, что в этом году доверия к рублю все же стало немного больше.

Завтра на Московской бирже торгов нет, и это правильно — непростой год нужно достойно и без спешки проводить. Ближайшие торги начнутся 4 января — для тех, кто успеет соскучиться по динамичным движениям. Далее торги пройдут 5 и 6 января, 7 января выходной. 8 января торги на Московской бирже пройдут по обычному расписанию. Это касается фондового и валютного рынков, а также рынка драгметаллов.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»