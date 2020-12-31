Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 декабря: 4 459,4800 руб/1 г золота и 62,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 459,4800 руб.

1 грамм серебра - 62,1100 руб.

1 грамм платины - 2 522,4199 руб.

1 грамм палладия - 5 562,6201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8701 р. (0,49%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,2100 р. (2,32%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,8199 р. (0,89%) . dims

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