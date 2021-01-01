«Фридом Финанс»: Российский рынок достиг зрелости

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Yandex N.V (+2,92%). Лидерами снижения стали акции ММК (-1,91%) и других компаний металлургического сектора. Пара USD/RUB завершила год вблизи отметки 74,5.

Рынок демонстрирует зрелость. Вопреки прежним традициям, торговая активность в последний торговый день года на Московской бирже не была низкой. Оборот в 20 акциях превышал 1 млрд руб. (8 бумаг торговались с оборотом более 1 млрд руб. 30 декабря 2019 года). Год назад торговый оборот в секции российских бумаг фондового рынка составил 39,19 млрд руб., в 2020 году – уже 76,93 млрд руб. Падения оборотов по сравнению с предыдущими торговыми днями не отмечается. Это связано и с тем, что значительная масса инвесторов осталась дома. Также положительный вклад вносит и введение вечерней сессии. Но главный драйвер – это приток огромного количества инвесторов. За 2020-й год приток оказался больше, чем за весь период с 1997 по 2019 годы. Рынок перестал быть уделом небольшого количества энтузиастов, он вошел в стадию зрелости.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке нет корпоративных событий. Помимо биржи и организаций с непрерывным производственным циклом, действует режим выходных дней. Будет отыгрываться динамика на внешних площадках. При этом торговая активность может восстановиться до нормальных значений 6 января. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3250-3300 п.