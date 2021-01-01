«Фридом Финанс»: Спрос на защитные активы сохранится в ближайшие дни

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи завершил торги 30 декабря ростом на 0,44%. Американские Russel 2000 и NASDAQ Composite поднялись на 1,05% и 0,15%. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США в основном незначительно снижаются. В минусе и цены на нефть, торгующиеся вблизи отметок открытия 30-го числа. Поводом для спада активности покупок может служить информация об активизации политико-юридического противостояния в США в преддверии заседания обеих палат Конгресса США 6 января, на котором должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. В частности, сенатор-республиканец Джош Хоули из Миссури накануне заявил, что он будет оспаривать в суде свидетельство о голосовании коллегии выборщиков на следующей неделе.

В сочетании с протестом республиканцев в палате представителей во главе с депутатом Мо Бруксом от Алабамы это гарантирует, что две палаты Конгресса 6 января обсудят легитимность победы Байдена на ноябрьских выборах.Лучше рынка накануне торговались бумаги Газпрома и НОВАТЭКа. Поддержку им оказывает продолжающееся восстановление цен на газ, а также общее улучшение новостного фона вокруг Газпрома. Госкорпорация усилила торговую активность на Санкт-Петербургской товарной бирже и наращивает экспорта в КНР. Драйверами роста для котировок НОВАТЭКа в последние дни служат новости, свидетельствующие о вероятном пересмотре с существенным повышением показателей запасов и ресурсов компании. Газпром нефть и НОВАТЭК анонсировали план создания СП для освоения шельфа в Арктике в 2021 году Кроме того, компания намерена повысить дивиденд до 50% от прибыли. Хотя влияние декабрьского повышения оценок дивидендов на прогнозы динамики акций компании при ее текущей стоимости не представляется существенным.

Хуже рынка вновь выглядели акции Северстали и ММК. На фоне сформированных в последние недели неблагоприятных для «быков» технических факторов для ликвидных бумаг металлургов поводом для активизации продаж в секторе стало предложение ФАС ввести на полгода экспортные пошлины на стальную продукцию и ЖРС.

Риски для покупателей также связаны с фактором неопределенности в отношении решения по объемам добычи на заседании ОПЕК+, которое должно состояться 4 января.

Фактор высокой ликвидности по-прежнему перекрывает потенциальное влияние на рынок краткосрочных рисков. В этой связи более вероятным выглядит продолжение в ближайшие дни растущего тренда, хотя спрос на защитные активы, возможно, сохранится. Ориентир по закрытию первых торгов 2021 года для индекса Мосбиржи: 3260-3310 пунктов. Целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,30-75,20 и 91-93 соответственно.