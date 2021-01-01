«Фридом Финанс»: Праздничное затишье

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 30 декабря на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,13%, до 3732 пунктов, Dow Jones повысился на 0,24%, NASDAQ прибавил 0,15%. Торги прошли в узком диапазоне. Великобритания ожидаемо одобрила вакцину компании AstraZeneca, что привело к относительной силе циклических секторов: энергетический сектор вырос на 1,6%, сектор сырья и материалов – на 1,3%. Акции группы FAANG снизились более чем на 1%.

Tesla (TSLA: +4,3%) позволит пользоваться функцией автономного вождения в течение трех месяцев бесплатно. Кроме того, аналитик Wedbush отметил, что цель по продажам 500 тыс. электрокаров в 2020 году может быть достигнута.

Совет директоров китайского ретейл-гиганта JD.com (JD: +3,9%) разрешил компании рассмотреть возможность выделения облачного сегмента бизнеса в отдельную компанию.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Новостной фон остается спокойным. Риторика лидера большинства в Сенате Макконнелла вновь подтверждает предположение, что идея повысить объем прямых выплат американцам с $600 до $2000 встретит большое сопротивление при голосовании в Сенате. Многие республиканцы сомневаются в эффективности данной инициативы. Увеличение выплат приведет к повышению госдолга более чем на $460 млрд, но лишь малая часть этой суммы будет получена наиболее нуждающимися слоями населения. Тем не менее текущая фискальная поддержка играет ключевую роль в процессе экономического восстановления.

Глава организации Operation Warp Speed, которая отвечает за прививочную кампанию, считает, что вакцина, созданная AstraZeneca и Оксфордским университетом, не получит одобрения в США до апреля. Эксперт указывает на неоднозначные результаты клинических испытаний и сильную разницу в эффективности вакцины в зависимости от режимов применения. В настоящее время компания проводит дополнительные испытания в США. Впрочем, оптимизм в отношении различных вакцин и их способности противостоять коронавирусу остается повышенным. Торговая активность в канун Нового года упадет, хотя сессия в Штатах не будет укороченной, как это было в канун Рождества. Ожидаем слабую волатильность.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. В Японии выходной, китайский CSI 300 вырос на 1,91%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,31%. Европейские биржи закрыты.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 0,93%. Фьючерс на нефть Brent торгуется около $51,3. Золото держится выше $1890.

Сегодня выйдут еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице. Прогноз предполагает увеличения показателя на 30 тыс., до 833 тыс. по сравнению с результатом предыдущей пятидневки. Экономика США по-прежнему находится под давлением карантинных мер, в связи с которыми бизнес продолжает активно оптимизировать численность персонала.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 57 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Предыдущая торговая сессия не изменила общую картину. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикаторы формируют «медвежью» дивергенцию, поэтому риск коррекции присутствует. Чтобы остаться в восходящем тренде, S&P 500 необходимо оставаться выше уровня 3640 пунктов.