«Фридом Финанс»: Выборы в Джорджии в центре внимания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 5 января американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,71%, до 3727 пунктов, Dow Jones прибавил 0,55%, NASDAQ вырос на 0,95%. Аппетит к риску был усилен неожиданно сильными данными по активности в производственном секторе, а также уверенным ростом нефтяных котировок после заседания ОПЕК+. На этом фоне энергетический сектор стал лидером роста с результатом 4,5%. Другие циклические сектора также выглядели сильнее широкого рынка.

Спортивный стриминг-сервис FuboTV (FUBO: +12,8%) объявил о предварительных результатах за 4 квартал, которые оказались лучше предыдущих прогнозов. Компания Qualcomm (QCOM: +2,7%) объявила о назначении нового CEO, который вступит в должность 30 июня. Автопроизводитель General Motors (GM: +2,8%) сообщил о росте продаж на 5% в 4 квартале, благодаря чему они восстановились до уровня 2019 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. В фокусе внимания инвесторов находятся выборы в штате Джорджия, где лидируют демократы. СМИ сообщают о победе демократа Рафаэля Варнока, в то время как судьба второго места в Сенате пока не определена. Фьючерс на индекс NASDAQ реагирует негативно, так как преобладание демократов в Сенате может привести к более сильному регуляторному давлению на технологических гигантов. Впрочем, даже в случае победы двух демократов в Джорджии места в Сенате между двумя основными партиями распределятся поровну – 50 на 50, поэтому вице-президент Камала Харрис (демократ) будет иметь право решающего голоса. Другими словами, преимущество демократической партии будет не столь велико, чтобы иметь возможность повысить налоги, а вероятность новых стимулов увеличится, поэтому глубокой коррекции рынка удастся избежать.



В целом, рынком управляют противоречивые факторы. С одной стороны, новые модификации коронавируса все быстрее распространяются по миру, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и продлению ограничений в США по примеру европейских стран. С другой стороны, фискальные и монетарные стимулы остаются основным фактором поддержки рынка, а оптимизм в отношении вакцин продолжает быть причиной повышения прогнозов инвестбанков по акциям.



Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе. Японский Nikkei потерял 0,38%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,15%, китайский CSI300 вырос на 0,92%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 1%.



Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис растет выше 1%. Фьючерс на нефть Brent поднимается выше $54. Золото дорожает до $1960.



Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3670-3730 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за декабрь. Ожидается значение 88 тыс., что гораздо меньше предыдущего – 307 тыс. Потенциальное сокращение темпов найма и ослабление рынка труда выглядит логичным в условиях карантинных ограничений. Впрочем, данный показатель от ADP является очень волатильным и не всегда точно предсказывает динамику официальной статистики по рынку труда, которая ожидается в эту пятницу.



Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 63 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.



Технически S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикатор MACD формирует «медвежью» дивергенцию, поэтому риск коррекции присутствует. Падение ниже уровня поддержки 3640 пунктов приведет к перелому краткосрочного тренда.