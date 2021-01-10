ИАЦ «Альпари»: Рыночное ралли не сбавляет оборотов

В пятницу на российском фондовом рынке продолжилось ралли. «Тонкий» рынок, то есть рынок с малым количеством инвесторов и небольшими уровнями ликвидности, сам по себе очень подвижен, поэтому его волатильность не удивляет. Но у покупателей есть весомый аргумент в виде решений ОПЕК+, дорожающей нефти и возможности для России увеличить добычу уже в следующем месяце. Это и обеспечивает обновление максимумов.

Индекс МосБиржи вырос к вечеру пятницы до 3462 пунктов, за неделю прибавив 5%. Новый рекордный пик для рублевого индикатора сейчас находится на уровне 3472 пункта. Индекс РТС также уверенно поднимается торгуется около 1468 пунктов - это очень высоко даже для новогоднего рынка, - и прибавляет с начала недели 5,5%.

Сырьевой рынок сейчас обеспечивает участников торгов неиссякаемым источником позитива. Баррель Brent стоит $55,32 и продолжает расти, с начала года цена на «черное золото» выросла на 7,3%. Сырье дорожает на фоне решений ОПЕК+ (квоты сохранены для всех, но Россия и Казахстан могут нарастить добычу и в феврале, и в марте), а это способствует как минимум стабильности рубля. Рисков мало, и это радует.

В лидерах роста сегодня акции TCS, где продолжает развиваться уверенно восходящий торговый канал, при этом новости о потере семьей Олега Тинькова контроля над частью активов никого, похоже, не расстраивают, даже наоборот. Бумаге нужно закрепиться над 2800 руб., и тогда рост сможет стать более продуктивным. Однако пока тут наиболее вероятен сценарий с краткосрочной коррекцией на 2-4%.

Для российского рубля начало 2021 года выдалось в целом нейтральным - рубль умеренно укрепился в паре с долларом США. При этом подвижность в рублевых парах очень высокая - это связано с присутствием малого количества игроков на площадке в связи с праздниками и небольшим же уровнем ликвидности на рынке. В таких условиях курсы стандартно очень подвижны. Краткосрочно, доллар может торговаться в пределах 73,50-74,50 руб., евро же действует ожидаемо и сохраняет за собой проторгованный коридор 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»