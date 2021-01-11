ИАЦ «Альпари»: На открытии Мосбиржи рубль окажется под давлением

В пятницу, 8 января, торги на внутреннем валютном рынке закрылись разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и британскому фунту, подорожал к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 74,15 руб., фунт/рубль – на 0,25%, до 100,99 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. На дневной сессии курс доллара повышался до отметки 74,83 руб. К закрытию дня цена снизилась до 74,15 руб. Давление на рубль оказывали растущие опасения по поводу новых санкций из-за контроля демократами над обеими платами американского парламента, а также общее укрепление доллара США. На американской сессии индекс доллара восстановился с 89,66 до 90,25 на фоне роста доходности 10-летних американских облигаций.

От падения рубль сдерживал нефтяной рынок. Цена на Brent повышалась до $56,27 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет наращивать стимулирующие меры.

В понедельник, 11 января, на торгах в Азии доллар торгуется в плюсе ко всем основным валютам. Нефть марки Brent подешевела на 1,5%, до $55,29. Доллар дорожает на новостях об импичменте Дональда Трампа и о политике Тайваня.

Посол США планирует встретиться с президентом Тайваня в четверг. Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которая со временем снова станет частью страны. Действия США могут вызвать раздражение Пекина и усилить напряженность между США и Китаем. В связи с этим продажам подвержены рисковые активы, включая биткоин.

В понедельник демократы в Конгрессе США попытаются принять резолюцию с просьбой к Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет вице-президенту и Кабинету министров смещать президента. Если она не пройдет, то во вторник, демократы обеспечат проход через голосование. Они пытаются отстранить от власти Дональда Трампа, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена 20 января.

Можно предположить, что с открытия Мосбиржи российская валюта окажется под давлением. Открытие рынка по доллару ожидается в районе 74,40 руб. Если европейские участники рынка не поддержат утренний рост индекса доллара, то можно ожидать восстановления пар с долларом, а также укрепления рубля до 74 руб. По паре евро/рубль ожидается умеренное снижение до 90,25 руб.

Российский рынок акций закрыл первую неделю года заметным ростом по основным индексам. Индекс Мосбиржи за неделю вырос на 5,04%, до 3454,82 пункта, в пятницу – на 2,49%. Индекс РТС за неделю повысился на 5,70%, до 1466,5 пункта, в пятницу – на 2,7%. Росту котировок способствовало незначительное укрепления рубля, а также повышение цен на нефть.

В понедельник на торгах в Азии доллар США значительно укрепился к своим конкурентам. Фьючерс на S&P500 снизился на 0,64%, до 3793. Российские индексы с открытия торгов окажутся под давлением. По индексу Мосбиржи ожидается снижение до 3410 пунктов, индексу РТС – до 1430 пунктов.

Российская валюта стабильна в условиях относительно высоких цен на нефть. С 15 января начинается налоговый период, который поддержит рубль. Глубокой нисходящей коррекции на данный момент не ожидается.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»