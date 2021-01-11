ПСБ: На открытии российские активы могут оказаться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке сложился негативный внешний фон. Давление на наши акции может оказать коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 55,4 доллара за баррель, а также снижение фьючерсов на американские и европейские индексы. Добавит негатива ситуация в Азии, где, в отсутствии торгов в Японии, на основных площадках преобладают продажи. На таком фоне в начале сессии ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов. В ходе сессии давление на наши акции может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему движению российского рынка в сторону 3400 пунктов. В частности, этому может поспособствовать уход рынка энергоносителей ниже 55 долларов по нефти марки Brent, а также негативная динамика на западных площадках.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Коррекция в ценах на нефть и снижение валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль в начале торгов поднимется в район 74,3-74,5 рубля. В дальнейшем, несмотря на высокие цены на нефть, американская валюта может продолжить движение к верхней границе диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным в ближайшие сессии.