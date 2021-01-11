Комментарии

ПСБ: Ждем коррекции в нефти после бурного роста прошлой недели Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent корректируются после роста на прошлой неделе к максимумам с февраля 2020 г. В фокусе - вновь растущие опасения по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители ввиду ужесточения карантинных мер в Европе и новой вспышке в Китае. Диапазон по Brent на сегодня - завтра 53-55 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе. В то же время ожидания наращивания стимулов Дж.Байденом ограничивает потенциал для снижения цен на нефть. Также поддержкой выступают планы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн барр./день. ПАО "Промсвязьбанк"

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



