«Фридом Финанс»: Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи 3420-3590 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой неделе развернулись вниз.

Ключевым позитивным драйвером для отечественного рынка стало решение ОПЕК+ в феврале-марте дополнительно сократить добычу более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. В результате по итогам первого полугодия дефицит нефти на мировом рынке достигнет существенных 3,3 млн баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ с запасом нивелирует риски усиления социально-экономических ограничений и негативного для инвестиций эффекта ужесточения налоговых условий в США. Политический кризис в Штатах продолжится и будет ограничивать потенциал нерыночного, в том числе санкционного регулирования мирового спроса. В то же время усилится риск повышения давления на спрос.

Внешний фон для отечественных нефтегазовых компаний остается благоприятным, хотя динамика акций сектора выглядит сравнительно слабой.

Роснефть с 28 декабря по 1 января провела обратный выкуп 13 тыс. акций и GDR на $0,1 млн по средней цене $5,86 за бумагу — максимальной с начала программы.

Расходы Газпрома на газификацию в следующие пять лет превысят 610 млрд руб. Однако эта сумма ниже наших текущих оценок, основанных на том, что Газпром сам будет финансировать реализацию данной стратегии, в связи с чем CAPEX корпорации будет увеличиваться на 200 млрд руб. в год до 2030-го.

В лидерах роста Русгидро. В 2021 году компания прогнозирует рост чистой прибыли на 43%, до 47,86 млрд руб., что в целом соответствует рыночным оценкам и уже в многом учтено в котировках компании. В то же время она планирует к 2025 году увеличить чистую прибыль до 70,2 млрд руб., а EBITDA — до 140 млрд. На этом фоне могут быть значительно повышены оценки справедливой капитализации Русгидро.

С учетом традиционной для последних кварталов эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках я прогнозирую продолжение роста на отечественных площадках. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3420-3590 пунктов, для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,20-74,75 и 90,20-91,40 соответственно.