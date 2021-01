Фридом Финанс»: Риск коррекции растет

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 8 января американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне, установив новые исторические максимумы. Индекс S&P 500 поднялся на 0,55%, до 3825 пунктов, Dow Jones прибавил 0,18%, NASDAQ вырос на 1,03%. Участники торгов сохранили оптимизм, несмотря на слабые данные по рынку труда за декабрь. Фактором поддержки выступили ожидания нового пакета стимулирования экономики, который Джозеф Байден может представить на этой неделе. Сектор циклических потребтоваров поднялся на 1,8% на фоне роста акций Tesla.

Биотех Sarepta (SRPT: -51,3%) представил данные испытаний методики генетической терапии, выявившие ее неэффективность.

Velodyne Lidar (VLDR: -7,3%) опубликовала слабый прогноз выручки на четвертый квартал. Пессимистичные ожидания связаны с негативным влиянием на производственные показатели заболеваемости COVID-19 среди работников предприятий компании.

Micron Technology (MU: -2,1%) представила успешный квартальный отчет. Показатели поддержало усиление спроса на чипы памяти. Впрочем, акции MU на этом фоне скорректировались.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В фокусе внимания остается политическая нестабильность в США. Конгрессмены обсуждают варианты досрочного снятия Дональда Трампа с поста президента, называя его действия угрозой для Конституции и демократии. Напомним, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января, поэтому импичмент Трампа в оставшиеся до этой даты дни маловероятен. В любом случае влияние данного фактора на фондовый рынок ограничено.

Инвесторы сохраняют оптимизм, но мы считаем его очень хрупким. Из-за избыточного объема открытых позиций любая негативная новость может стать триггером для коррекции. Участники рынка долгое время игнорируют ухудшение макроэкономических показателей и слабые темпы вакцинации. Инвесторы ждут проект новых стимулов для экономики, который Джозеф Байден представит в конце этой недели. Новая программа, возможно, будет включать в себя увеличение прямых выплат американцам на $1400. Тем не менее частично этот позитивный фактор уже учтен в котировках. Считаем, что баланс рисков на текущих уровнях по S&P 500 смещен в неблагоприятную сторону.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. В Японии выходной, гонконгский Hang Seng прибавил 0,11%, китайский CSI300 снизился на 0,99%. Европейские биржи в красной зоне. EuroStoxx 50 снижается на 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,10%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $55,5. Золото консолидируется у $1850.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня скорректируется до 3770-3780 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 59 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 демонстрирует сильную восходящую тенденцию, но риск коррекции растет. Индекс широкого рынка перешел в зону перекупленности по индикатору RSI (выше 70), что способно в ближайшее время привести к замедлению роста и консолидации. Обращаем внимание, что в области 3825-3830 пунктов S&P 500 протестирует верхнюю границу равноудаленного канала, где может столкнуться с сильным сопротивлением.

Крупный авиаперевозчик Delta Air Lines (DAL) 14 января до начала основной сессии представит отчетность за четвертый квартал. Консенсус закладывает снижение выручки авиакомпании на 67%, до $3,77 млрд. Мы не ожидаем воодушевляющих результатов. Генеральный директор Delta Эд Бастиан в начале декабря заявил, что спрос на перелеты замедляется под влиянием роста заболеваемости COVID-19. В последнем обзоре Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечается остановка восстановления спроса на услуги авиакомпаний во всем мире. Количество преодоленных пассажирами миль (RPM) в ноябре сократилось на 70,3% после 70,6% за октябрь. Поддержит результаты компании новый пакет стимулирования для американских авиаперевозчиков объемом $15 млрд.

В этот четверг также стартует сезон отчетности в финансовом секторе. Результаты за четвертый квартал 14 января опубликует BlackRock Inc (BLK), 15 января выйдут отчеты JPMorgan Chase & Co (JPM), Citigroup Inc (C), Wells Fargo & Company (WFC). Ожидается, что выручка непроцентного сегмента JPMorgan Chase & Co (JPM) увеличится примерно на 20% год к году. Столь стремительный рост будет обусловлен повышенной операционной активностью в инвестиционном банкинге и трейдинге. Чистая процентная маржа банка, согласно прогнозам, достигла плато в третьем квартале, поэтому в отчете за четвертый вероятен разворот тренда на фоне растущей доходности 10-летних государственных облигаций США, которая на данный момент составляет 1,11%. Прибыль на акцию, согласно общерыночным ожиданиям, должна повыситься на 3,89% г/г, до $2,67.

Citigroup Inc (C) выступает одним из главных бенефициаров ослабевающего доллара из-за наличия внушительного кредитного портфеля за пределами Штатов, в основном в Латинской Америке. С учетом повышения доходности долгосрочных государственных облигаций США мы ожидаем улучшения чистой процентной маржи банка и продолжения интеграции стратегии по снижению операционных затрат. На данный момент рынок закладывает в прогноз снижение чистой выручки на 8,81% г/г, до $16,76 млрд, при падении прибыли на акцию на 37,67% г/г, до $1,34. Несмотря на эти ожидания, Citigroup способен продемонстрировать более стабильные финансовые результаты.