«Фридом Финанс»: Во вторник индекс Мосбиржи сможет закрепиться выше 3500 п.

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

По мировым фондовым площадкам прошлась волна фиксации прибыли. К вечеру ведущие западные площадки теряют около 1,5%. Азиатская сессия завершилась разнонаправлено. Ближе к концу дня глобальные инвесторы стали больше внимания уделять негативному фону: число заболевших в мире достигло 90 млн человек, суточный прирост превысил 590 млн, общее число погибших приблизилось к 2 млн, при этом за месяц вакцинации число привитых составило немногим более 25 млн человек.

Нефть снижается в рамках общей распродажи активов и укрепления доллара против других базовых валют. Brent, достигавший в минувшую пятницу рекордных с февраля $56,3, сегодня торгуется в нижней части диапазона $55-55,5. Поддержкой для сырья может стать планка $54, от которой на этой неделе вполне достижим уровень $60 – при условии, что президент США и Конгресс смогут серьезно расширить антикризисную программу, анонс которой запланирован на четверг.

РТС, который большую часть дня пребывал в состоянии коррекции вместе с другими площадками, позднее перешел к нейтральной динамике и даже попыткам роста. Российский рынок сегодня в лучшей форме, чем большинство индексов emerging markets. В моменте была попытка взять высоту 1490 – неуспешно. Затем был отскок ближе к 1460 пунктам. Ниже 1450 пунктов РТС не пошел и сейчас остается на своих 11-месячных максимумах. На этой неделе стоит ожидать подъема выше 1500 пунктов. Во вторник наиболее вероятный сценарий – возвращение выше 1470 пунктов.

Индекс Мосбиржи в плюсе благодаря росту доллара. Индикатор довольно легко пробил новый исторический максимум чуть ниже 3517 пунктов, правда позднее не удержался и отошел под уровень 3500 и даже ниже 3480. Даже после этого российский рынок в рублевом измерении остался самым дорогим за всю свою историю. Прирост за день – более 0,5%. Не исключено, что уже на следующей сессии рынок сможет закрепиться выше 3500.

Наибольшим спросом сегодня пользуются акции из сегмента электроэнергетики. На фоне усиления холодов в центральной России хорошо растут: ТГК-1 (+8,3%), ОГК-2 (+4,6%), Русгидро (+3,2%). В просадке – металлурги: НЛМК (-3,2%), ТМК (-2,6%), Северсталь (-2,4%). На их бумаги давит снижение цен на сталь, начатое еще в конце декабря после достижения многомесячных пиков. Текущие уровни могут быть интересны для покупки на среднесрочную перспективу – от полугода до года. В ближайшие недели коррекция может продолжиться.

Рубль слабеет к доллару и евро, несмотря на то, что нефть заметно дороже, чем она стоила большую часть прошлого года. Падение рубля это отчасти следствие общей коррекции на рынках акций и облигаций, отчасти – укрепление самого доллара против остальных валют. Сегодня американская валюта достигла планки 75 против минимума прошлой недели около 73 за единицу.

Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии – отход обратно в зону 73-74. Во вторник не исключен короткий подъем до 75,5-75,7. Евро держится вблизи 91 рубля, что близко к середине новогоднего диапазона. Во вторник с наибольшей вероятностью евровалюта снова качнется вниз к 90,5 или чуть ниже. Если распродажа рисковых активов продолжится, то евро вряд ли прибавит более 70 копеек.