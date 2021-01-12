ИАЦ «Альпари»: «Бычий» бал на рынке не закончен

Российский фондовый рынок в понедельник оказался очень чувствительным к переменам настроений извне и внутри. Торги открылись снижением, днем рынок бурно рос, но к вечеру курсовая качка изрядно укачала инвесторов. Индекс МосБиржи при этом поднялся к 3487 пунктам и может пока оставаться в пределах 3450-3500 пунктов. Это очень, очень высоко, и здравый смысл подсказывает, что надо бы подготовиться к коррекции хотя бы морально. Индекс РТС снизился к 1469 пунктам и готов стабилизироваться в рамках 1450-1470 пунктов.

Сегодня обращают на себя внимание акции «Сбербанка», которые обновили максимум на уровне 292,95 руб. К вечеру бумага немного отступила, но в случае закрепления акции выше 290,00 рост далее может и продолжиться.

В хорошем плюсе сегодня акции генерирующих компаний и «Системы». Акции «РусГидро» дорожают на фоне корпоративной уверенности в том, что в 2021 году рост чистой прибыли составит 43%, а к 2025 году показатели можно удвоить. С фундаментальной точки зрения такая уверенность обоснована — компания завершает период крупных отчислений, и это позитивный момент. Если вырастет чистая прибыль, увеличатся и дивиденды, а это очень приятный для инвесторов момент.

Под давлением оказались бумаги металлургов — от «Северстали» до «НЛМК» и «ТМК» на фоне сомнений в том, что мировая промышленность быстро восстановится.

Доллар США в понедельник вырос в паре с рублем, укрепляясь за счет позитивной динамики на мировом валютном рынке. Против рубля сыграла и техническая коррекция в нефти. Доллар к вечеру торгуется по 74,74 руб. и может двигаться в ближайшее время в границах 74,50-75,00 руб. Евро торгуется по 90,82 руб. и сохраняет за собой проторгованные рамки 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»