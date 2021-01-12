ПСБ: Коррекция на мировых рынках может оказаться непродолжительной

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

На мировых рынках в начале недели наблюдалось преобладание продаж. Нервозность инвесторов вызывает рост доходностей американских казначейских облигаций на опасениях разгона инфляции в связи с крупномасштабными планами стимулирования экономики в США, ожидаемыми от новой администрации Белого дома, и необходимости более раннего, чем ожидалось ранее, ужесточения политики ФРС. В этой связи инвесторы обратят внимание на данные по индексу потребительских цен в США, который будет опубликован в среду. Плюс к этому, ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться сложной. Высокие темпы роста числа заболевших, вызывающие опасения дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах, сдерживают активность покупателей. Все это вызвало коррекцию по широкому спектру активов и поддержало восстановление американского доллара.

Однако она может оказаться непродолжительной. Представление очередного пакета помощи американской экономике от администрации нового президента США, который обещал поддержать экономику в период пандемии, будет способствовать сохранению позитивных ожиданий относительно динамики американской экономики и, соответственно, поддержит рынки акций, позволяя им продолжить рост и установление новых максимумов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика ведущих площадок. Фьючерсы на основные американские индексы, после некоторого восстановления вечером понедельника, умеренно растут. На рынке энергоносителей наблюдается преобладание покупок, что позволяет ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удерживать позиции выше 55,5 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит нашему рынку предпринять попытку продолжения роста. Некоторое восстановление широкого спектра активов вечером понедельника и умеренно позитивные настроения сегодня утром окажут поддержку нашим акциям. В результате, индекс МосБиржи попытается сделать шаг к отметке 3500 пунктов. В дальнейшем, в отсутствии важных макроэкономических событий наш рынок может перейти в консолидацию, удержав к концу дня позиции у верхней границы диапазона 3450-3500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам. Ситуация в ценах на нефть и умеренное укрепление валют развивающихся стран окажут ему поддержку. В результате пара доллар/рубль в начале сессии уйдет ниже 74,5 рубля. При этом, учитывая текущие уровни рынка энергоносителей, в случае сохранения умеренно позитивных настроения на рынках в ходе сессии доллар может сделать еще один шаг в середину диапазона 73-75 рублей, который продолжит оставаться актуальным для доллара в ближайшие сессии.