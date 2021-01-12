ПСБ: Настроения на рынках на утро вторника оцениваем, как умеренно позитивные

Ситуация в ценах на нефть и умеренное укрепление валют развивающихся стран окажут поддержку рублю. В результате пара доллар/рубль в начале сессии уйдет ниже 74,5 рубля

В начале сессии ожидаем, что индекс МосБиржи попытается сделать шаг к отметке 3500 пунктов

Цены рублевых облигаций снижаются, отыгрывая рост доходности облигаций на глобальном рынке. На текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 5,95 – 6,15% годовых

РусГидро (ПОКУПАТЬ) ожидает роста чистой прибыли по МСФО в 2021 г. на 43% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Ожидается что чистая прибыль РусГидро вырастет на фоне завершения периода больших «бумажных» списаний после ввода планово убыточных энергоблоков на Дальнем Востоке. В результате произойдет рост базы для выплаты дивидендов. Согласно дивидендной политике, уровень выплат должен составлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО и при этом быть не ниже среднего уровня за последние три года. Таким образом, дивиденды могут составить около 24 млрд руб. в год, что предполагает дивидендную доходность 7% от текущих котировок.

ПАО «Промсвязьбанк»