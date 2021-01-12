ПСБ: Инфляционные ожидания толкают нефть вверх

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent предпринимают попытки идти выше 55 долл./барр. на фоне общерыночной эйфории и растущих инфляционных ожиданий ввиду надежд на продолжение масштабного стимулирования экономики США. Тем не менее, мы продолжаем считать нефть перекупленной. Спрос на энергоносители остается неустойчивым, а затягивание карантинов в Европе и ухудшение в Азии еще больше усугубляют ситуацию.

В текущих условиях диапазон 50-53 долл./барр. по Brent видится нам более актуальным.