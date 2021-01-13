«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции Сбера

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,6% на фоне позитивной динамики нефти, несмотря на разнонаправленные движения на американских площадках.

Вектор торгам задала публикация обзора ФРБ Нью-Йорка, отразившая рост индексов инфляционных ожиданий. Рынок также отреагировал на повышение в декабре трехлетнего индикатора ожидаемой инфляции с 2,82% до 2,98%. Этот показатель довольно долго оставался стабильным, хотя инфляционные ожидания в перспективе ближайшего года усиливаются.

В лидерах роста на торгах в США оказался финансовый сектор. Бумаги Bank of America прибавили 1,7%. На отечественных площадках лучше рынка сегодня торгуются обыкновенные акции Сбера, также бумаги Банка Санкт-Петербург.

На фоне по-прежнему слабой динамики индекса Nasdaq Composite, которая обусловлена ростом ожиданий требуемой доходности вложений и опасениями ужесточения регулирования отрасли, хуже рынка выглядят акции OZON и Mail.ru. Бумаги Яндекса поднялись на 0,7% на новостях о возможном возобновлении переговоров о покупке Тинькофф Банка.

С учетом поддержки сырьевого сегмента последними решениями ОПЕК+ и традиционной для последних кварталов эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках прогнозирую продолжение роста на отечественных площадках. Впрочем, ограничить позитивную динамику способно влияние краткосрочных технических факторов.

Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3405-3545 пунктов, ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,25-75,00 и 90,20-91,25 соответственно.