«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут новых стимулов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 11 января американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P500 снизился на 0,66%, до 3800 пунктов, Dow Jones потерял 0,29%, NASDAQ упал на 1,25%. Новые драйверы движения отсутствовали, коррекция была обусловлена фиксацией позиций после достижения исторических максимумов накануне. Сектор финансов выглядел сильнее широкого рынка, поднявшись на 0,43%. Инвесторы ждут публикации позитивных квартальных отчетов ряда крупных банков в конце этой недели.

Twitter (TWTR: -6,4%) навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. На него была подписана почти половина активной аудитории соцсети.

Фармгигант Ely Lilly (LLY: +11,7%) опубликовал положительные результаты второй фазы испытаний препарата, замедляющего развитие болезни Альцгеймера.

Производитель электрокаров NIO (NIO: +6,4%) представил новый седан ET7 и аккумуляторные батареи. Кроме того, компания объявила о коллаборации с Nvidia (NVDA: +2,6%) в части развития технологии автономного вождения.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Главной темой для обсуждения остается проект пакета стимулирующих экономику мер, который Джо Байден представит в этот четверг. Объем программы будет превышать $1 трлн и может достигнуть $2-3 трлн. Надежда на ее принятие обуславливает относительную устойчивость индекса широкого рынка. Дальнейшая динамика настроений инвесторов будет зависеть от деталей плана Байдена. Не вызывает сомнений то, что избранный президент постарается сделать программу всеобъемлющей, чтобы оправдать ожидания электората. Масштабное стимулирование экономики было главным пунктом предвыборной программы Байдена. Тем не менее ожидания инвесторов уже достаточно высоки. S&P 500 находится на исторических максимумах. Разговоры о чрезмерном оптимизме инвесторов все активнее транслируются деловыми СМИ.

Сегодня состоятся выступления нескольких представителей ФРС, которые могут внести ясность в план изменения параметров программы количественного смягчения. Ожидания ФРС в отношении инфляции и безработицы также привлекают повышенное внимание, так как оказывают непосредственное влияние на доходность трежерис. Считаем, что баланс рисков для S&P500 на текущих уровнях смещен в неблагоприятную сторону.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei поднялся на символические 0,09%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,3%, китайский CSI300 вырос на 2,85%. Европейские площадки торгуются почти без изменений.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис поднимается до 1,15%. Фьючерс на нефть Brent растет до $56. Золото дорожает до $1855.

Ожидаем, что S&P500 проведет торговую сессию в диапазоне 3780-3820 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 60 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса продолжает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 демонстрирует сильную восходящую тенденцию, но риск коррекции усиливается. Индекс широкого рынка накануне протестировал верхнюю границу равноудаленного канала в области 3825-3830 пунктов, где столкнулся с сильным сопротивлением. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что ограничивает потенциал роста от текущих уровней. В случае развития коррекционного движения первой значимой целью выступит уровень 3700 пунктов.