ИАЦ «Альпари»: Биржевое ралли становится опасным

Инвесторы покупают и не боятся высоты. Во вторник индекс МосБиржи обновил рекорды и отошел чуть ниже, к вечеру консолидируясь около 3467 пунктов. Вероятные рамки торгов на ближайшее время составляют 3450-3505 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1483 пунктам и может оставаться в диапазоне 1470-1490 пунктов.

На рынке продолжается ралли, и чем дальше, тем красивее и тревожнее это выглядит. За пять торговых дней, что прошли с начала года, индекс МосБиржи обновлял максимумы каждую сессию, добрался до 3520 пунктов и в целом вырос почти на 6%. Это очень-очень много, особенно если учесть, что рост идет в основном на прежних факторах и в условиях пандемии, где вопросов больше, чем ответов. Рынок выглядит перегретым и явно готов к коррекции на 6-8%. Это, естественно, не помешает рынку далее вернуться к ралли, но снимет эту нездоровую перекупленность.

На чем все это растет? На дорогой нефти прежде всего и феноменальной уверенности инвесторов в том, что нефтепроизводители найдут покупателей на весь объем, он не «повиснет» в воздухе и на терминалах не осядет. Откуда такой оптимизм, неясно, потому что Европа частично остается в условиях локдауна, Китай пока не выпустил статистики, которая бы убеждала в восстановлении темпов роста ВВП и промышленности, а США и вовсе живут внутри своей истории.

Да, на российском рынке есть интересные корпоративные истории — у TCS, например, или КОС, неплохо смотрятся акции «Сбербанка» и «ВТБ», местами дорожают металлурги и генерирующие компании. Но этого явно недостаточно для уверенного подъема без «пузыря».

Сегодня в фаворитах спроса бумаги БСП, а также «Лукойла» и «Башнефти». В минусе торгуются акции TCS, которые корректируются после взлета накануне, но это техническая реакция, потому что стратегически тут все хорошо. Бумаги «Полиметалла» падают четвертую сессию кряду, и если «медведи» окажутся достаточно сильны, акция пробьет 1710 руб. вниз и направится к 1700 руб.

Доллар снижается в паре с рублем. Во-первых, ралли «американца» на мировом валютном рынке приостановилось, во-вторых, рубль получил хорошую поддержку от нового витка роста цен на нефть. В результате доллар торгуется по 73,67 руб. и может держаться в пределах 73,90-74,75 руб. Евро стоит падает с высокой скоростью и стоит 89,62 руб., он способен сползать вниз к 89,40-89,90 руб., но это ничего не значит, так как чуть позже курс евро быстро вернется к колебаниям внутри коридора 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»