ПСБ: Индекс МосБиржи вновь не смог удержаться выше 3500 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, однако не смог удержаться на достигнутых высотах, несмотря на сохранение умеренно позитивной внешней конъюнктуры. Поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог обновить локальные максимумы и закрепиться выше 56 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы консолидировались у уровней закрытия предыдущего дня, то в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли в пределах 0,2%. Несмотря на это к окончанию сессии индекс МосБиржи снизился на 0,3%, удержав позиции выше 3470 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили акции ТГК-2, ФосАгро, Полиметалла и ФСК ЕЭС, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались бумаги НМТП и Системы, прибавившие порядка 2,3%. Из высоколиквидных бумаг выделим динамику Лукойла (+1,9%). Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог вновь обновить исторический максимум, в моменте поднимаясь выше 3520 пунктов, однако удержаться у максимумов не получилось. В ближайшие сессии не исключаем дальнейших попыток рынка выйти выше 3500 пунктов и закрепиться над ним. Однако, на наш взгляд, сделать это, в отсутствие развития ралли в нефтяных котировках, где мы ожидаем активизацию коррекционных настроений, индексу МосБиржи будет сложно. При этом к концу января, учитывая вероятное ухудшение внешнего фона, мы пока склонны ожидать усиления продаж в наших акциях.

На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро упали на 1,4%, отступив ниже 74 и 90 рублей соответственно. Поддержку рублю, кроме ситуации на рынке энергоносителей, оказала динамика валют развивающихся стран, которые в рамках сегодняшней сессии уверенно росли. В результате, пара доллар/рубль перешла в нижнюю половину диапазона 73-75 рублей. Учитывая текущие уровни цен на нефть в ближайшие сессии рубль может попытается продолжить укрепление, что приведет к тестированию долларом нижней границы данного коридора.