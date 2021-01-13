Комментарии

«Фридом Финанс»: Рубль отыгрывает потенциал роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Основные колебания наблюдались в бумагах третьего-четвертого эшелонов. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций стали бумаги Ozon.ru (+3,68%). В аутсайдерах оказался Polymetal (-2,22%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 74. 

Рубль впервые в этом году заметно укрепился к доллару. Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления. Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы вчера подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля. Полагаем, что полностью потенциал еще не отыгран, подтверждаем прогноз, предполагающий снижение курса в диапазон 70-72 до конца месяца. 

Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо бумаги с индексируемым номиналом, традиционно пользующейся спросом в основном у пенсионных фондов, будет предложен остаток семилетнего выпуска 26236. Доходность ОФЗ накануне подскочила и остается на самом высоком уровне за последние три недели. Выпуск 26236 вчера закрылся на отметке 5,86% годовых. Не исключено, что, несмотря на солидный запас рублевой ликвидности, спрос будет сконцентрирован ниже 99,5% и Минфин может разместить лишь часть выпуска с дисконтом 5-15 б.п. к текущей цене. 

Ожидаем смешанную динамику или коррекцию в пределах 1%. На внешнем фоне в фокусе события в США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, проведет день в коридоре 3450-3500 пунктов. В лидерах будут акции банков и нефтегазового сектора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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