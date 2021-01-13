ИАЦ «Альпари»: Рубль усилил позиции на дорогой нефти

Во вторник, 12 января, торги по иностранным валютам закрылись снижением. Рубль с открытия Мосбиржи перешел в наступление, удерживая прибыльные позиции до закрытия вечерней сессии. Пара доллар/рубль упала на 1,50%, до 73,54 руб., евро/рубль — на 1,11%, до 89,79 руб., фунт/рубль — на 0,30%, до 100,69 руб.

Российская валюта уверенно укреплялась к европейской валюте и доллару на фоне дорожающей нефти и общей коррекции по доллару на глобальном рынке Форекс. Дополнительные силы она черпала от приближающегося налогового периода.

По итогам дня нефть марки Brent повысилась на 1,98%, до $56,70 за баррель. Ралли по нефти продолжилось на ожиданиях падения запасов в США и ужесточения предложения.

Доллар США подешевел из-за снижения доходности облигаций и повышенного спроса на рисковые активы. Показатель доходности 10-летних казначейских облигаций снизился примерно на шесть базисных пунктов с 10-месячного максимума до 1,13% годовых.

В среду, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent прибавил 1,50%, до $57,54. Рост цены ускорился на фоне ослабления доллара и сокращения запасов нефти на прошлой неделе. Покупатели взяли курс на психологически важный уровень $60 за баррель. По паре доллар/рубль ожидается снижение до уровня 73,00 руб., по евро/рубль — до 88,75 руб.

Сегодня Минфин РФ проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Высокий спрос на бумаги положительно скажется на динамике курса рубля. По паре доллар/рубль целевая зона находится между уровнями 70 и 72 руб.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,31%, до 3471,65 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,25%, до 1484,96 пункта. Индекс РТС вырос на фоне сильного падения доллара к российской валюте.

Фьючерс на индекс S&P500 торгуется в плюсе (+0,19%). Доллар США дешевеет, нефть дорожает. Для индексов Мосбиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 3525 и 1500 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день снижение до 3455 пунктов на фоне укрепления рубля. По индексу РТС ожидается рост до 1505 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»