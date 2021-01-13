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ПСБ: Рубль продолжит поддерживать динамика цен на нефть

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюте вновь окажет ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне данных API по запасам в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет более 1%, поднявшись выше 57 долларов за баррель. При этом консолидация ведущих валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю. На таком фоне ожидаем умеренного укрепления российской валюты в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль уйдет ниже 73,5 рубля. В ходе дня преобладание покупок в рубле сохранится, что поспособствует дальнейшему отступлению американской валюты к нижней границе коридора 73-75 рублей. На наш взгляд, в ближайшие сессии доллар попытается выйти вниз из данного диапазона, однако в случае перехода цен на нефть в коррекцию, пара доллар/рубль не сможет закрепиться ниже 73 рублей.

Напомним, что по итогам вторника рубль существенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар упал на 1,5%, отступив в район 73,6 рубля, евро снизился на 1,1%уйдя ниже 90 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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