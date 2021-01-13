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ПСБ: Индекс МосБиржи способен вновь вернуться к росту к отметке в 3500 пунктов

К середине недели мировые фондовые рынки подходят, сохраняя оптимистичные настроения относительного восстановления экономической активности в США и мире. Этому во многом способствуют надежды на эффективность вакцин в борьбе с коронавирусом. Так, власти США заявили об увеличении объемов поставок вакцин для населения. Поддержку оказывает и весьма вероятное увеличение мер стимулирования американской экономики, которые должны в краткосрочной перспективе подстегнуть потребление. Политическое противостояние в Белом доме на фоне предстоящего голосования по импичменту Д. Трампу (обсуждается также вопрос о запрете действующему президенту занимать государственные посты) не оказывает влияния на настроения инвесторов. Также росту спроса на рисковые активы способствует и продолжение восстановления нефтяных котировок, которые вышли на максимумы за год.  

При этом, по нашему мнению, инвесторы должны быть готовы к тому, что эйфория на фондовых рынках может ослабнуть к концу января. Рост долларовых ставок при вероятном ухудшении экономических данных могут привести к частичной фиксации прибыли.

Сегодня же настроения на мировых рынках умеренно позитивные. В Азии в основном наблюдается рост ведущих площадок (за исключением Китая). Фьючерсы на основные американские индексы, после восстановления вечером показывают символически рост. 

По итогам вчерашних торгов индекс МосБиржи прервал серию из девяти торговых сессий роста подряд и снизился на 0,3%. Сегодня на фоне сохранения позитивной динамики нефтяных котировок и на благоприятном внешнем фоне на мировых рынках индекс МосБиржи способен вновь вернуться к росту к отметке в 3500 пунктов. Из корпоративных событий сегодня без дивидендов будут торговаться акции ММК.

Роман Антонов
Главный аналитик
Отдел экономического и отраслевого анализа
Управление аналитики и стратегического маркетинга
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО Промсвязьбанк


/ Сибирское Информационное Агентство /
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