Комментарии

Объём торгов на брокерских счетах Сбербанка составил 216 млрд рублей в новогодние праздники

В новогодние праздники клиенты Сбербанка активно совершали операции на фондовом рынке: общий объём торгов вырос на 115% по сравнению с показателями за тот же период 2020 года и составил 216 млрд рублей. В частности, объём торгов на брокерских счетах вырос на 116% по сравнению с прошлогодней праздничной неделей, объём торгов на ИИС — на 98%.

Самыми популярными инструментами среди инвесторов — клиентов Сбербанка в начале января оказались акции и депозитарные расписки — объём операций с этими инструментами в совокупности вырос на 141% в годовом выражении. Популярностью у инвесторов также пользовались облигации — объём операций с ними вырос на 75% по сравнению с праздничной неделей в 2020 году.

Российские инвесторы могли совершать сделки во время новогодних праздников в 2021 году: 4, 5, 6, 8 января — на фондовом и срочном рынках, 4, 5, 6, 7, 8 января — на внебиржевом рынке. В 2020 году операции на рынках были доступны 3, 6 и 8 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги