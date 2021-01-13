ПСБ: Сегодня настроения на мировых рынках умеренно позитивные

Благодаря росту цен на нефть рубль в начале дня продолжит укрепление, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 73,5 рубля

Сегодня на фоне сохранения позитивной динамики нефтяных котировок и на благоприятном внешнем фоне на мировых рынках индекс МосБиржи способен вновь вернуться к росту к отметке в 3500 пунктов

ОФЗ позитивно отреагировали на рост нефтяных цен и снижение доходности UST-10

Магнит (ПОКУПАТЬ) в предновогодний период увеличил выручку на 11,8%, в начале 2021 г - на 9,5% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Стоит ожидать сильных операционных данных по итогам 4кв., которые должны отразить покупательские тренды: рост покупок в онлайн и офлайн сегменте, что положительно скажется на выручке и рентабельности. Магнит остается нашей одной из самых привлекательных идей в сегменте ритейла и способен в текущем году сохранить высокие темпы роста бизнеса, чему будет способствовать реализация стратегии компании за счет фокуса на онлайн сегмент и повышение эффективности.

СД ЛУКОЙЛА (ПОКУПАТЬ) подвел предварительные итоги 2020 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ЛУКОЙЛ оценил итоги прошлого года, отметив, что в сложных условиях компания сохранила высокую финансовую устойчивость и продолжила развитие ключевых проектов. В 2021 г. ЛУКОЙЛ планирует работать также эффективно и придерживаться инвестиционной дисциплины. Мы положительно оцениваем планы компании, отмечая, что это одна из наиболее крепких компаний в секторе за счет очень низкой долговой нагрузки, положительного денежного потока и понятной стратегии развития. Плюс неплохие дивиденды (ждем 350 руб./акцию по итогам 2020 г.) и дешевизна по мультипликаторам.

ПАО «Промсвязьбанк»