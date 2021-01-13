«Фридом Финанс»: Торги в режиме ожидания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 января американские фондовые индексы провели в узких диапазонах. Индекс S&P 500 поднялся на символические 0,04%, до 3801 пункта, Dow Jones и NASDAQ прибавили 0,19% и 0,28% соответственно. Новые драйверы движения отсутствовали. Впрочем, индекс компаний малой капитализации Russel 2000 вырос на 1,77%, что указывает на усиление аппетита к риску. Сектор энергетики вышел в лидеры роста, повысившись на 3,5% на фоне восходящей динамики нефти. Сектор коммуникаций попал под давление и снизился на 1,5%.

Walmart (WMT: +1,15%) объявил о планах по созданию финтех-стартапа совместно с венчурным фондом Ribbit Capital, который поддерживает брокера Robinhood.

Intel (INTC: +3,3%) увеличит производство новых серверных процессоров. Также компания представила процессоры 12-го поколения Alder Lake.

Спортивный стриминг-сервис fuboTV (FUBO: +34,2%) поглощает букмекера Vigtory, чтобы до конца года запустить собственный букмекерский сервис.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Новостной фон спокойный. Политические события в США, связанные с возможным импичментом Дональда Трампа, не оказывают влияния на движение котировок, так как это не помешает прививочной кампании. Тем временем администрация Трампа представила изменения, направленные на активизацию процесса вакцинирования. Главным пунктов этих изменений стало то, что зарезервированные для второй дозы вакцины будут распространяться вместо того, чтобы храниться две недели. Расширился список тех, кто может получить вакцину от коронавируса, будет значительно увеличено число прививочных пунктов. Статистика заболеваемости и госпитализации теперь вызывает меньше беспокойства у инвестсообщества. Последний максимум по числу госпитализированных был достигнут 6 января, он составил 132,5 тыс. Текущие темпы распространения коронавируса позволяют надеяться на плавное улучшение эпидемиологической ситуации в США, однако появление новых штаммов представляет собой среднесрочный риск.

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед важными событиями, которые состоятся в четверг и пятницу. Напомним, что 14 января Джозеф Байден представит пакет мер поддержки экономики, а 15-го стартует сезон квартальных отчетов у банков. В связи с этим в ходе сегодняшней сессии наиболее вероятна консолидация.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 1,04%, гонконгский Hang Seng потерял 0,15%, китайский CSI300 снизился на 0,33%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 прибавляет 0,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,12%. Фьючерс на нефть Brent растет до $57. Золото колеблется у $1855.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3775-3825 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс потребительских цен за декабрь. Ожидается замедление роста показателя с 0,2% в ноябре до 0,1% м/м. Инфляционное давление, согласно консенсус-прогнозам, останется низким в краткосрочной перспективе, несмотря на масштабное монетарное и фискальное стимулирование. Постепенного ускорения инфляции можно ожидать ближе ко второму полугодию этого года.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к краткосрочной консолидации. Попытка развить коррекционное движение накануне не увенчалась успехом: покупатели проявили силу. Впрочем, индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что пока ограничивает перспективы роста. Кроме того, в области 3825-3830 пунктов расположено сильное сопротивление в виде верхней границы равноудаленного канала. В случае развития коррекционного движения первой значимой целью для S&P500 выступит уровень 3700 пунктов.