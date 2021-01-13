Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 января: 4 445,5698 руб/1 г золота и 59,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 445,5698 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 540,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 687,5400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7302 р. (0,42%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0900 р. (6,41%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7800 р. (1,67%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6098 р. (0,59%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги