Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 января: 4 445,5698 руб/1 г золота и 59,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 445,5698 руб.

1 грамм серебра - 59,7400 руб.

1 грамм платины - 2 540,5300 руб.

1 грамм палладия - 5 687,5400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7302 р. (0,42%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0900 р. (6,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7800 р. (1,67%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6098 р. (0,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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