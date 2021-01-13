Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 января: 4 445,5698 руб/1 г золота и 59,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 445,5698 руб.
- 1 грамм серебра - 59,7400 руб.
- 1 грамм платины - 2 540,5300 руб.
- 1 грамм палладия - 5 687,5400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7302 р. (0,42%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0900 р. (6,41%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7800 р. (1,67%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6098 р. (0,59%).