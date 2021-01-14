«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие рынка в среду – 3395-3535 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,1% на фоне роста цен на нефть и восстановления американских DJIA и Russell 2000 на отметках позитивного изменения за неделю.

Драйвером роста по-прежнему выступает повышение ожиданий роста требуемой доходности, влияние которого на рынок в условиях низкой по факту инфляции традиционно носит преобладающий позитивный характер. Риски для покупателей связаны с тем, что активный рост цен на энергоресурсы постепенно формирует инфляционные и общеэкономические опасения и связанные с ними риски активизации продаж бумаг.

На фоне повышения цен на нефть в лидерах роста бумаги Роснефти, Газпромнефти, Лукойла. Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти прибавили 1,7% и 1,9% на фоне выхода информации о том, что добыча компании в 2020 году составила 26,135 млн тонн нефти, что на 12,7% меньше показателя предыдущего года. В начале декабря компания ожидала добыть на 0,5% меньше, 26,006 млн тонн.

В аутсайдерах – бумаги ГМК. Возможный повод – очередное, хотя и незначительное, ухудшение информационного фона вокруг компании. Норильский городской суд не удовлетворил компании НТЭК, дочерней структуры «Норникеля», к Росрыболовству, в котором был обжалован штраф в размере 150 тыс. рублей, наложенный ведомством за разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Решение суда может быть представлено как прецедент в рамках рассмотрения иска Росприродназора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде, рассмотрение которого продолжается с октября.

С учетом динамики цен на нефть и на фоне улучшения динамики котировок американских фондовых индексов сегодня вновь преобладают шансы итогового роста ведущих российских индексов акций при повышенных рисках для прогноза.

Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3395-3535 пунктов, 73,70-74,15 рублей и 89,00-90,65 рублей за доллар США и евро соответственно.