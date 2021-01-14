«Фридом Финанс»: Волатильность в нефти резко возросла

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Динамика на зарубежных площадках сегодня по большей части нейтральная. Индексы США открылись в боковом тренде: инвесторы без особого интереса следят за подготовкой к импичменту Трампа, который в любом случае покинет свой пост через неделю. В Европе – преимущественно рост. В пределах 0,5% дорожают индексы Германии и Франции, слабо падает Британия. В Азии тоже нет единого направления. Японский Nikkei вырос более чем на 1%, остальные площадки показали слабую динамику.

Резко возросла волатильность в нефти. Баррель марки Brent сумел подняться выше $57,4 впервые с прошлого февраля, но затем провалился ниже $56. Поводом для распродажи стало укрепление доллара, который набирает силу уже больше недели. Инвесторы готовятся к большой новой эмиссии долговых бумаг в США в связи с антикризисными мерами от демократов. На ближайшей сессии неопределенность может сохраниться. Нефть способна как расти выше $58, так и снова падать на $1-1,5 ниже своего нового локального пика.

Долларовый индикатор российского рынка ведет себя сообразно нефти: была взяла планка 1500 пунктов, после чего РТС опустился почти на 30 пунктов вниз. Настроения инвесторов могли подпортить сообщения об угрозах санкций со стороны США в адрес европейских партнеров России по «Северному потоку-2». Под вечер торги идут в серьезном минусе по отношению к закрытию вторника, но восходящая динамика остается более вероятной. В четверг может рынок может сходить в диапазон 1510-1540 пунктов.

Индекс Мосбиржи корректируется вторую сессию подряд. От нового исторического максимума, установленного во вторник чуть выше 3520 пунктов, рынок отступил ниже планки 3450, то есть фактически вернулся к пятничным ценам. В пользу роста индекса играет рост доллара, а рубль сегодня вновь слабеет. В четверг стоит ожидать возвращения к уровням 3460-3490 пунктов.

Лидирует в плане роста сегодня Мечел. Акции подскочили почти на 6% в отсутствие корпоративных или других существенных новостей. Рост может быть отголоском повышенной волатильности последних недель. Преобладающий сценарий для Мечела на ближайшие месяцы – вниз, как минимум до 75 рублей за штуку.

В лидерах падения к вечеру ММК (-6,6%). В бумагах произошла дивидендная отсечка, из-за чего образовался заметный гэп против цен начала недели. В условиях восстановления внешнего спроса на металлы текущие уровни ММК являются интересными для покупки на средний срок. Гэп может быть закрыт менее чем на месяц, что дает потенциал роста до 9%.

Доллар возобновил рост против рубля, евро немного сдает позиции. Валюта США сегодня движется в диапазоне 73,4-74, и под вечер находится примерно посередине данного коридора. Евро в течение дня торговался между отметками 89,5 и 90, и к концу сессии находится ближе к нижней планке. В четверг, если нефть продолжит рост к годовым максимумам (а это весьма вероятно), мы увидим падение обеих пар еще на 40-70 копеек.