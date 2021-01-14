ИАЦ «Альпари»: Рынок завис в невесомости

Российский рынок ценных бумаг слегка снижается вечером в среду. Инвесторы отлично видят, как высоко забрались индексы и котировки и явно ждут коррекции - нужен только повод.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3477 пунктов и отступает очень неохотно. Краткосрочно, бенчмарк тоже двигаться в пределах 3450-3485 пунктов. Индекс РТС торгуется около 1482 пункта и способен оставаться в границах 1480-1490 пунктов, пока на рынке не появится свежий и яркий драйвер.

В лидеры спроса сегодня выбились акции «Роснефти», которые обновили локальный максимум на уровне 493,95 руб. - для продолжения восхождения нужно закрепиться выше 490 руб. Сейчас акции сломали границы среднесрочного бокового канала, теперь нужно подтвердить настрой на рост. Целью укрепления котировок может выступить область 500 руб., до нее совсем недалеко.

Под давление попали акции компаний металлургического сектора, против которых играют новые страхи относительно мирового экономического восстановления - без этого не будет и спроса на металлы промышленной группы. В минусе акции НЛМК, которые стремятся к 210 руб., под влиянием «медведей» бумаги «Северстали» и Русала. У акций ММК дивидендный гэп вниз, накануне бумага последний день торговалась с дивидендами и теперь ее тянет к 53,50 руб.

Доллар сегодня проводит довольно невнятный день. В первой половине сессии «американец» снижался, ближе к вечеру стабилизировался. Пока Америка может попробовать закрепиться в пределах 73,30-74,00 руб., поддержку рублю оказывает и сырьевой фактор, и сегодняшние аукционы Минфина. Евро стоит 89,71 руб., но это не должно расстраивать или настораживать - рынок очень быстро вернет его курс в проторгованный диапазон 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»