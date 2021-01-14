ИАЦ «Альпари»: Рубль решил набраться сил на уровне 73,75 руб. за доллар

В среду, 14 января, по итогам торгов рубль подешевел к доллару США и закрылся ростом против евро и британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 73,74 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,20%, до 89,61 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 100,53 руб.

На вчерашних торгах рубль показал разнонаправленную динамику. Он открылся ростом к основным валютам на фоне подорожавшей нефти Brent до $57,39 за баррель. С укреплением доллара и снижением цен на нефть рубль по отношению к доллару оказался под давлением. Пара доллар/рубль повышалась до 73,98 руб. Доллар возобновил рост к мировым валютам на глобальном рынке на фоне роста доходности по казначейским облигациям в США перед импичментом президенту США Дональду Трампу. С учетом того, что фунт и евро подешевели к доллару, рубль против них закрылся в плюсе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,24% до $55,99.

Небольшое давление на рубль оказал Минфин РФ. Ведомство сообщило, что будет покупать валюту по бюджетному правилу. В период с 15 января по 4 февраля 2021 года на покупку валюты оно направит 106,3 млрд руб., по 7,1 млрд руб. в день. Также Минфин вчера провел первые аукционы по размещению ОФЗ. От продажи облигаций выручка составила 31 млрд руб. (очень мало).

В четверг, 14 января, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $55,88 (-0,21%). Основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США. Техническая картина по нефти указывает на продолжение роста котировок. Рискну предположить, что рубль протестирует уровень 73 руб. за доллар. К концу января ожидаю снижение курса доллара до 72 руб.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3470,26 пункта (-0,04%), индекс РТС — 1486,77 пункта (+0,12%). Динамика цен «голубых фишек» оказалась смешанной в пределах 6,6%. Индекс Мосбиржи немного просел на фоне нисходящей коррекции по нефти. Индекс РТС закрылся в небольшом плюсе из-за ослабления рубля к доллару.

На торгах в Азии фьючерс на S&P500 торгуется в плюсе на 0,20%. Индекс растет, несмотря на новость о том, что Палата представителей в ходе голосования достигла порога числа голосов, необходимого для импичмента президенту Дональду Трампу. Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл сказал, что не будет созывать Сенат до инаугурации избранного президента Джо Байдена. В связи с этим импичмент Трампу не должен оказать влияния на рынок. По техническому анализу на сегодня ожидается консолидация на текущих уровнях в диапазоне -/+ 30 пунктов от цен закрытия.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»