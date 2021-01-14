ПСБ: Рынки жду поводов для направленного движения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К середине недели мировые рынки перешли в консолидацию у достигнутых значений. Вновь сдерживающим фактором для дальнейшего подъема выступила динамика американских казначейских облигаций, доходности которых возобновили рост. Поводом выступила информация, что новый план помощи американской экономике от администрации Байдена может составить порядка 2 трлн долларов. Несмотря на то, что данный план является позитивным фактором для американской экономики и должен поддержать ее восстановление, инвесторы опасаются, что он приведет к росту инфляции, что в долгосрочном плане может привести к необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Вторым важным фактором для рынков продолжает оставаться ситуация с коронавирусом. Рынки позитивно реагируют на активный процесс вакцинирования, что в дальнейшем должно помочь побороть пандемию. Однако текущая ситуация с темпами распространения заболевания, ведущая к необходимости продления или ужесточения карантинных ограничений в некоторых странах, появление новых штаммов вируса, которые могут поставить под вопрос эффективность вакцинации, продолжает вызывать опасения игроков.

В результате рынки замерли в ожидании новых поводов для направленного движения. Сегодня инвесторы ожидают представления первой части плана Байдена по стимулированию американской экономики, который рассчитан на немедленную помощи, что может вывести рынки из консолидации.

Если же говорить о настроения на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. Так, в Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,3%. На рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже 56 долларов за баррель. Из важных макроэкономических событий сегодня выделим предварительные данные по ВВП Германии и заявкам на пособие по безработице в США, а также выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла.

Учитывая внешний фон ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке. Некоторое отступление цен на нефть будет компенсировано позитивной динамикой фьючерсов на американские индексы. В результате, индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3450-3500 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, возможны попытки возобновления роста на нашем рынке и выхода индекса МосБиржи к верхней границе данного коридора.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение цен на нефть, рубль сможет удержать текущие позиции, поддержанный умеренным укреплением валют развивающихся стран. В результате, пара доллар/рубль сохранит позиции в районе 73,7 рубля. При этом в ходе торгов возможны попытки возобновления негативной динамики в американской валюте, что позволит ей сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рублей, в котором доллар движется с начала года.