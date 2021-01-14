ПСБ: Первые в этом году аукционы Минфина РФ прошли со скромными результатами

В среду доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,02% годовых (+5 б.п.). Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на фоне снижения нефтяных цен и слабых результатов аукционов по размещению нового госдолга. Вчера Минфин РФ разместил 7-летние ОФЗ-ПД 26236 лишь на 10,2 млрд руб., предоставив премию 5 б.п. к закрытию вторника. Объем спроса на выпуск составил скромные 15,3 млрд руб. Объем продаж инфляционных ОФЗ-ИН 52003 составил 21 млрд руб. при спросе 33,6 млрд руб.

В этом году Минфин планирует занять 2,75 трлн руб. чистыми, в том числе 1 трлн руб. в первом квартале. Складывающаяся в начале года конъюнктура (слабый спрос нерезидентов, отсутствие свободной ликвидности у локальных игроков, высокая инфляция) обуславливает сложности с реализацией намеченных планов. В случае слабого спроса на классические выпуски Минфин вероятно попробует предложить рынку флоатеры, которые интересны крупным локальным игрокам для хеджирования процентного риска. Также спасти ситуацию может больший объем доходов федерального бюджета (чем запланировано) и сокращение дефицита за счет относительно высоких цен на нефть в течение года.

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может вырасти еще на 2-5 б.п., отыгрывая рост доходности UST-10 на фоне объявления новых бюджетных стимулов в США на 2 трлн долл.