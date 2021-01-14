ПСБ: Настроения на мировых рынках противоречивые

Сегодня с утра ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение цен на нефть, рубль сможет удержать текущие позиции, поддержанный умеренным укреплением валют развивающихся стран.

Сегодня ожидаем нейтрального открытия торгов на российском рынке, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в середине диапазона 3450-3500 пунктов.

Первые в этом году аукционы Минфина РФ прошли со скромными результатами.

Продажи АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в декабре выросли на 34%, до $522 млн - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Высокие продажи декабря были связаны с сохраняющимся уверенным спросом со стороны гранильного сектора и благодаря реализации накопленного ранее стока. Компания рассчитывает на стабильность продаж в первом квартале на фоне продолжающегося восстановления спроса на ювелирные украшения. В связи с этим ожидаем улучшения финансовых результатов Алроса в текущем году и продолжения роста стоимости их акций.

ПАО «Промсвязьбанк»