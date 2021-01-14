Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 января: 4 378,9399 руб/1 г золота и 60,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 14 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 378,9399 руб.

1 грамм серебра - 60,3400 руб.

1 грамм платины - 2 541,2200 руб.

1 грамм палладия - 5 652,1499 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,6298 р. (1,50%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,00%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6900 р. (0,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3900 р. (0,62%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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