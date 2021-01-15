«Фридом Финанс»: Рынки в ожидании позитивных новостей из Вашингтона

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Избранный президент США Джо Байден сегодня анонсирует свой первый пакет бюджетной помощи, а вслед за этим будут выступать глава ФРС Джером Пауэлл, который должен дать сигнал о готовности поддержать (или не поддержать) в этом вопросе Белый дом. Американские индексы набирают около 0,5% на открытии сессии. Европа прибавляет в тех же пределах. Азиатские биржи закрылись уверенным приростом около 1% после выхода обнадеживающих данных по экспорту и импорту Китая за декабрь – на четверть выше ожиданий.

Нефть слабо корректируется после сообщений о том, что ОПЕК не стала менять прогноз по спросу на сырье на текущий год - до 95,9 млн баррелей в сутки. Brent на этом фоне держится в диапазоне $55,2-56,4, отступив на уровни начала недели. От текущих значений остается по-прежнему вероятным рост выше $57,5. Это может случиться сегодня до окончания американской сессии или уже утром на торгах в Азии – если Байден и Пауэлл смогут приятно удивить инвесторов.

Долларовый РТС в плюсе на 1%. Вновь был преодолен уровень 1500 пунктов, и на этот раз под вечер быки не упустили инициативу: рынок держится вблизи локальных максимумов и имеет все шансы здесь закрепиться. Если этого не произойдет сегодня, ралли может возобновиться в первой половине дня в пятницу, но к концу недели вероятность небольшой коррекции остается высокой.

Рублевый индекс Мосбиржи тоже растет, хоть и не так быстро, как РТС. Торги под вечер идут вблизи отметки 3500. Рынку не хватило сил подняться на новый исторический максимум, но это вполне может случиться в ближайшие часы. Пока предельный рост на этой неделе составлял до 3520 пунктов. Как и сегодня, подъем рынка был обусловлен внешними драйверами.

Среди акций наиболее уверенную динамику демонстрируют сегодня компании черной металлургии: НЛМК (+4,5%), Северсталь (+4,7%), ММК (+4,2%). Рынок приободрился после выхода позитивной статистики из Китая. Спрос на сырье, включая на металлы остается достаточно сильным. Дальше всех от своих абсолютных максимумов находятся бумаги ММК. Они почти целиком закрыли дивидендный гэп, образовавшийся накануне. Таким темпами до конца месяца бумаги могут закрепиться выше 60 рублей за штуку.

Рубль умеренно растет против доллара и особенно сильно против евро, который продолжает снижаться на межбанковской рынке. Валюта США впервые на этой неделе опустилась к отметке 73,2, но к вечеру отыграла ближе к 73,5. Потенциал падения сохраняется. До конца пятницы можем увидеть новый локальный минимум ниже 73. Евро в течение дня дешевел до 88,9. Но позже сумел отбить 10 копеек. Вероятно, это еще не конец даунтренда. В ближайшие сутки вполне достижим уровень 88,3 рубля за евро, где пара не была уже больше месяца.