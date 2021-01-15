«Фридом Финанс»: Динамика акций американских авиаперевозчиков поддерживает котировки ВСМПО-Ависма

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на позитивную динамику на рынке США, индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,1%, следуя за ценами на нефть.

Фоном для спада активности покупателей стала новость об импичменте Дональду Трампу, который приняла палата представителей Конгресса. Итоги голосования отражают высокий уровень социально-политической поляризации. Импичмент поддержали 232 законодателя, против выступили 197. Эта ситуация отражает существование значимых сдерживающих факторов для реализации санкционных мер, направленных на сглаживание инвестиционной активности. Однако риски реализации этого прогноза остаются высокими, как и потенциал роста цен высокодоходных активов.



Новая программа стимулирования экономики США оценивается примерно в $2 трлн, это приведет к новому увеличению американского госдолга. Если новый пакет помощи не будет содержать значимого объема прямых макроэкономических стимулов, его реализация будет способствовать повышению спроса на качество.



На ожиданиях принятия новой стимулирующие программы растут котировки американских авиаперевозчиков. Их динамика поддерживает акции крупнейшего в мире производителя титана корпорацию ВСМПО-Ависма, которая перевела в режим полного рабочего дня всех своих сотрудников.



Акции АЛРОСы упали на 2%, несмотря на успешный отчет о продажах за декабрь. Результаты продаж позволяют предположить, что свободный денежный поток окажется на 20% выше среднерыночных ожиданий. При этом отношение чистого долга к EBITDA снизится до 0,5-1,0х. В результате дивидендная доходность по акциям АЛРОСы за 2020 год может превысить 8%. В то же время котировки компании выглядят завышенными с учетом темпов роста выручки и прибыли. Краткосрочный потенциал роста показателей ограничен, но средне- и долгосрочный остается. Капитализация компании будет увеличиваться под влиянием отложенного из-за коронакризиса эффекта высокой корреляции динамики цен на драгоценные металлы и камни.



До конца текущих торгов на отечественных площадках вероятна позитивная динамика. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3405-3515 пунктов. Ориентиры для USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-74,15 и 88,75- 90,60 соответственно.