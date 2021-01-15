«Фридом Финанс»: Вектор торгам зададут внешние сигналы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции TCS (+4,43%). В аутсайдеры попали бумаги Мечела (-2,74%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74. На фоне небольшого укрепления рубля индекс РТС достиг психологически значимой отметки 1 500 п.

Credit Suisse прогнозирует укрепление рубля до 65-70. Оценка аналитиков инвестбанка достаточно консервативна, но, на наш взгляд, оправдана. Несмотря на тенденцию к восстановлению экономики и ослабление американской валюты на Forex, укрепление рубля до уровней годовой давности маловероятно. Курс сбалансировался на новых уровнях. Изменились объемы внешней торговли, потоки капитала, ставки — словом, основные факторы, влияющие на курс. Возвращение к прежним макроэкономическим условиям едва ли возможно. Среди рисков, мешающих укреплению рубля, выделим ускорение инфляции и повышение ставок во второй половине года. По-прежнему считаем вероятным снижение курса в диапазон 70-72 к концу января.

В линейке продуктов от экосистемы Сбербанка (+0,35%) может появиться сервис видеооконференций. Полагаем, что не стоит спекулировать на этой новости, поскольку пока рано строить прогнозы монетизации проекта или превращения этого сегмента в крупного игрока, аналогичного Zoom, и его вывода на IPO. Продукт пока не доступен для широкого круга пользователй, а без мобильного приложения его потенциальная аудитория будет небольшой. Информация о сервисе может появиться в материалах отчетов за первый квартал или позднее.

Ожидаем смешанную динамику. На внешнем фоне в фокусе отчетность крупнейших американских банков. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Индекс Мосбиржи ориентировочно останется в пределах 3450-3500 пунктов. Лучше рынка будут выглядеть акции банков и нефтегазового сектора.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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