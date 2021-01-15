Доходность подборки ВТБ Капитал Инвестиции топ-10 акций США превысила 100%

Доходность перечня топ-10 акций США, составляемого и обновляемого аналитической командой ВТБ Капитал Инвестиции, с момента запуска 20 марта 2017 г. превысила 100%. Только за последний месяц (с 7 декабря по 12 января) включенные в перечень бумаги показали рост 10,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос лишь на 3.2%. В 2020 году предложенная аналитиками ВТБ Капитал Инвестиции стратегия обогнала данный бенчмарк более чем на 30 процентных пунктов.

В топ-10 акций США аналитики ВТБ Капитал Инвестиции отбирают наиболее перспективные бумаги из индекса S&P 500, используя методы фундаментального и количественного анализа. Для поддержания оптимальной структуры периодически проводится ребалансировка акций. Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций. Топ-10 предоставляется клиентам ВТБ Капитал Инвестиции, а также доступен в официальном телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции. Помимо подборки по акциям США ВТБ Капитал Инвестиции готовят также топ-10 глобальных акций и топ российских бумаг.

«Мы стараемся дать нашим клиентам возможности для сохранения и преумножения сбережений через инвестиции. Не только в части предоставления простого и удобного доступа к рынкам, но и через качественную аналитику и инвестиционные идеи. Своевременная ротация отраслей, грамотный отбор наиболее перспективных в текущих условиях акций и правильная макростратегия обеспечивали опережающий рост доходности подборки топ-10 акций США. Удовлетворенность наших клиентов результатами от инвестиций — для нас важнейший приоритет», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.