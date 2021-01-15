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ПСБ: Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. в четверг и на 14 б.п. с начала года

Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. в четверг и на 14 б.п. с начала года.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг снижение цен рублевых облигаций продолжилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,05% годовых (+4 б.п. за день и +14 б.п. с начала года). Динамика российских гособлигаций совпадает с движением цен облигаций на глобальном рынке. Доходность UST-10 с начала года выросла на 21 б.п. Локальные 10-летние гособлигации Мексики выросли в доходности на 11 б.п. (до 5,65% годовых), Индонезии – на 31 б.п. (до 6,17%), Бразилии – на 56 б.п. (до 7,47%). Давление на рынок госдолга оказывает ускорение пандемии коронавируса и ослабление перспектив восстановления мировой экономики. Одновременно с этим инвесторы ждут новых программ государственного стимулирования, которые приведут к увеличению дефицита бюджета и ускорению инфляции. Вчера новый президент США анонсировал новый план поддержки экономики на 1,9 трлн долл.

Сегодня позитивным сигналом для глобального рынка облигаций будут комментарии Д. Пауэлла о преждевременности планов по сворачиванию ФРС программы выкупа активов. В то же время давление на российский рынок может оказать снижение нефтяных цен. В результате сегодня ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,00 – 6,10% годовых.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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