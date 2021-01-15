ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы умеренно-негативные

Сегодня утром для рубля сложился негативный внешний фон, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль в район 73,5 рубля в начале торгов

Сегодня российский рынок может начать торги с небольшой коррекции, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 3450-3500 пунктов

Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. в четверг и на 14 б.п. с начала года

Трубоукладчик Фортуна отправился строить Северный поток-2, работы продлятся до июня - (ПОЗИТИВНО). Газпром (ПОКУПАТЬ)

НАШЕ МНЕНИЕ: Достройка Северного потока-2 - один из ключевых факторов роста акций Газпрома в этом году. Мы в базовом сценарии ожидаем, что, несмотря на все преграды, проект будет достроен. Считаем Газпром топовой идей в секторе для вложений на этот год и рекомендуем его акции к покупке с таргетом в 268 руб./акцию.

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