«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи завершит неделю в плюсе

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск торговался вблизи нулевой отметки. При этом цены на нефть откатились вниз после роста накануне. На американском фондовом рынке динамика невыраженная.

Количество первичных обращений за пособием в США за прошлую неделю оказалось значительно выше прогноза. Это традиционный краткосрочный «медвежий» сигнал для рынка. Кроме того, инвесторы неоднозначно восприняли проект новой программы стимулирования экономики, которые представил избранный президент Джо Байден. Требуемые для реализации предложенных мер бюджетные расходы грозят увеличением и без того высокой долговой нагрузки в экономике. Конгресс заблокировал принятие прямых макроэкономических стимулов, что, вероятно, приведет к снижению требуемой доходности вложений и усилит спрос на качество.

На этом фоне, в частности, цены бумаг авиаперевозчиков после активного роста в середине недели в четверг перешли в боковик. Котировки ВСМПО Ависма сегодня утром отреагировали на это снижением.

Хуже рынка также выглядели акции Магнита и Х5. Поводом для негативной динамики стали новости о рисках дефицита сахара, подсолнечного масла и других товаров первой необходимости, а также перспективы дальнейшего ужесточения регулирования бизнеса ретейлеров.

Акции ГМК Норникель также снижаются под влиянием новостного фона. Стало известно об отказе Арбитражного суда Красноярского в проведении затребованных «дочкой» Норникеля НТЭК технических экспертиз в рамках дела о взыскании почти 148 млрд руб. за нанесение вреда окружающей среде в результате мощного разлива дизтоплива в мае 2020-го.

Лучше рынка выглядят акции М.Видео при поддержке новостей об интересе Сбербанка к конкурентам сети. По данным СМИ, Сбербанк может купить Ситилинк и другие розничные активы Merlion.

Ухудшение динамики цен на нефть – значимый фактор риска для отечественных фондовых площадок. Однако краткосрочный растущий тренд на российском и мировом рынках продолжается, поэтому я не исключаю, что сегодняшние торги завершатся в плюсе.

Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3445-3555 пунктов, ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,00-73,95 и 88,25-90,30 соответственно.